الرياضة
عبدي يخضع لعملية جراحية
خضع إدريس العبدي، المدافع الأيسر ليوسفية برشيد، لعملية جراحية، في الركبة، بإحدى مصحات البيضاء، تحت إشراف الدكتور محمد العرصي، كللت بالنجاح. ولم يتردد العبدي في الخضوع للعملية، من أجل التخلص من الإصابة، والاستفادة من الفترة التوقف الحالية، قبل العودة لاستئناف التداريب. وعاودت الإصابة العبدي، إثر تعرضه لتدخل قوي، خلال المباراةأكمل القراءة »
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