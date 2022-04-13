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الصباح الفني

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منذ 4 ساعات
10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ فازت‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بـ10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬آلة‭ ‬بيع‭ ‬اليانصيب‭ ‬لدى‭ ‬اصطدامها‭ ‬بأحد‭ ‬الأشخاص‭. ‬ولعبت‭ ‬الصدفة‭ ‬دورها‭ ‬بشراء‭ ‬لاكويدرا‭ ‬إدواردز‭ ‬التذكرة‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬اليانصيب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اصطدم‭ ‬شخص‭ ‬غريب‭ ‬بها،‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ “‬بيزنيس‭ ‬إنسايدر‭” ‬الأمريكي‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭أكمل القراءة »


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