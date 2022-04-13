الصباح الفني
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10 ملايين دولار عن طريق الخطأ فازت أمريكية من ولاية كاليفورنيا بـ10 ملايين دولار بعد الضغط على الزر الخطأ في آلة بيع اليانصيب لدى اصطدامها بأحد الأشخاص. ولعبت الصدفة دورها بشراء لاكويدرا إدواردز التذكرة الخطأ من اليانصيب بعد أن اصطدم شخص غريب بها، وفقا لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي. وقال مسؤولونأكمل القراءة »
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