الرياضة
إيبينغي: أملك مفاتيح هزم المصري
مدرب بركان قال إن المواجهة لن تكون سهلة أكد فلورون إيبينغي، مدرب نهضة بركان، أن قرعة ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وضعت فريقه في مواجهة يتعين خوضها بجميع الوسائل المتاحة، لتحقيق الهدف التالي، المتمثل في التأهل إلى نصف النهاية. وأوضح إيبينغي، في تصريح لموقع “كاف”، أن مواجهة المصريأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا