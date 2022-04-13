الرياضة
العيوض يغيب عن خريبكة
يواصل المدافع زكرياء العيوض غيابه عن الحصص التدريبية لأولمبيك خريبكة، استعدادا لديربي الجهة أمام سريع وادي زم، المبرمجة في 24 أبريل الجاري. ويغيب العيوض بسبب الإصابة في الركبة، التي حرمته من مواجهة الجيش الملكي، في المباراة الودية التي أقيمت بملعب الفوسفاط، علما أنه لعب الجولة الأولى أمام أولمبيك آسفي، فيأكمل القراءة »
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