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وطنية

حرب‭ ‬أجندات‭ ‬في‭ ‬البرلمان

منذ 4 ساعات
جلسة‭ ‬سابقة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب ‭  (‬أرشيف‭)‬
برلمانيون‭ ‬ينتفضون‭ ‬ضد‭ ‬التهميش‭ ‬ويرفضون‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬مجال‭ ‬التشريع‭ ‬محتكرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة لم‭ ‬تتردد‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬بالبرلمان‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الحكومة،‭ ‬رفضا‭ ‬لما‭ ‬اعتبرته‭ ‬تهميشا‭ ‬متعمدا‭ ‬لها،‭ ‬ضاربة‭ ‬المثال‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بأن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها وتلقت‭ ‬مراسلة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬توصلت،‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬بخصوصها‭أكمل القراءة »


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