وطنية
حرب أجندات في البرلمان
برلمانيون ينتفضون ضد التهميش ويرفضون أن يبقى مجال التشريع محتكرا من قبل الحكومة لم تتردد أحزاب المعارضة بالبرلمان في الهجوم على الحكومة، رفضا لما اعتبرته تهميشا متعمدا لها، ضاربة المثال على ذلك، بأن عددا من مقترحات القوانين التي تقدمت بها وتلقت مراسلة من الحكومة بأنها قد توصلت، لم تحرك ساكنا بخصوصهاأكمل القراءة »
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