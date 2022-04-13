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الرياضة

رحلة شاقة للمنتخب النسوي إلى النيجر

منذ 4 ساعات
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم برنامج مباراتي المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، المقرر إجراؤهما أمام النيجر، لحساب الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها الهند السنة الجارية. وأوضحت “كاف” أن المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، سيواجه النيجر في مباراة الذهاب السبت المقبل، في الثالثةأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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