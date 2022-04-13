الرياضة
رحلة شاقة للمنتخب النسوي إلى النيجر
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم برنامج مباراتي المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، المقرر إجراؤهما أمام النيجر، لحساب الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها الهند السنة الجارية. وأوضحت “كاف” أن المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، سيواجه النيجر في مباراة الذهاب السبت المقبل، في الثالثةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا