الرياضة
الأسود مدعوون لمواجهة البيرو
العرض يتضمن إجراء المباراة ببرشلونة كشفت صحيفة “ليبيرو” البيروفية، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإجراء مباراة إعدادية بينهما، قصد التحضير لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين. وأوضحت الجريدة المذكورة أن الاتحاد البيروفي لكرة القدم ضمن طلبه لجامعة الكرة، إجراء المباراةأكمل القراءة »
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