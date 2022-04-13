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الرياضة

أولحاج مساعدا للبكاري بالأمل

منذ 4 ساعات
عاد محمد أولحاج، اللاعب السابق للرجاء الرياضي، إلى أحضان فريقه الأصلي، ليشغل منصب المدرب المساعد لفريق الأمل، الذي يمارس ضمن القسم الثاني هواة. وسيكون أولحاج مساعدا لعادل البكاري، الذي عوض بوشعيب لمباركي، الملتحق بالفريق الأول، مساعدا لرشيد الطاوسي. ويتوفر أولحاج، على دبلوم “باء” في التدريب، يواصل خضوعه للدورات التكوينية، للحصولأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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