الرياضة
الحنفي: أرفض تسييس “كان” اليد
رئيس الجامعة أكد أن الكنفدرالية الإفريقية معترفة بمغربية الصحراء منذ سنوات أكد العدلي الحنفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، أن المغرب يعد في مركز قوة، رغم سحب تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للأمم، التي كان مقررا تنظيمها بالمغرب في الفترة بين 13 و23 يناير الماضي، قبل تأجيلها في أكثر منأكمل القراءة »
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