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الرياضة

الإصابات تلاحق لاعبي طنجة

منذ 4 ساعات
سديل ومايي ونصير والمودن والخلاطي يخضعون للعلاج يعاني اتحاد طنجة بسبب الإصابات التي طالت العديد من لاعبيه الأساسيين، قبل استئناف منافسات البطولة. وأفادت مصادر مطلعة أن خمسة لاعبين يخضعون لعلاج مكثف خلال الفترة الحالية، لاستعادة عافيتهم، والعودة للمشاركة في التداريب الجماعية، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي. ووفقا للمصادرأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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