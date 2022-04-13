fbpx
بانوراما

1000 ساعة تحقيق

منذ 4 ساعات
“فيسبوك” … الحقيقة المقلقة 3 اللائحة ضمت موظفين سابقين بالموقع الأزرق ومسؤولين رفيعين ومستشارين نقدم في هذه السلسلة من الحلقات، خلاصات كتاب حول موقع التواصل «فيسبوك»، باسم «الحقيقة المقلقة»، صدر نهاية السنة الماضية، وتطرق بالدلائل إلى الأهداف الخفية للموقع الأكثر استعمالا في العالم، إذ وصل عدد مستخدميه إلى ما يقاربأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة