بانوراما
عبد الله أمغار… البحار
مهن أولياء المغرب 3 حملت اسمه جماعة مولاي الله الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب الجديدة لم يكن الأولياء الصالحون مجرد أناس زهدوا في الدنيا واختاروا الخلوة والتفرغ للفقه، بل كانوا أناسا يعملون كذلك لسد حاجياتهم ولم يطلبوا المساعدة في ذلك كما يفعل زوار الأضرحة اليوم، بحجة أن أصحابها لهمأكمل القراءة »
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