حوادث
“أنتربول” يطارد المتورطين في فاجعة البرنوصي
أصدر مذكرة بحث دولية في حق زعيم الشبكة المغربي واشتغال هاتفي ضحيتين اعتبر خيطا رفيعا لفك اللغز دخلت الشرطة الدولية (أنتربول) على خط الاختفاء الغامض لـ36 «حراك» يتحدرون من منطقة البرنوصي بالبيضاء، عندما قرروا الهجرة من شواطئ تونس صوب إيطاليا، إذ بتنسيق مع السلطات المغربية أصدرت مذكرة بحث دولية فيأكمل القراءة »
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