بانوراما
وصفات كراميلا
تحلية بثلاث طبقات الطبقة الأولى بسكويت بنكهة الشوكولاتة مطحون ملعقة زبدة ذائبة الطبقة الثانية نصف لتر حليب 2ملعقتان كبيرتان من السكر ملعقتان كبيرتان من النشا فانيلا الطبقة الثالثة: لتر من حليب 4 ملاعق كبيرة من السكر 4 ملاعق كبيرة من النشا 2 ملاعق كبيرة كاكاو مر 2 فلان بنكهة الشوكولاأكمل القراءة »
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