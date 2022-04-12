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حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جماعة بشيشاوة

منذ 15 ساعة
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ظهر الخميس الماضي، النظر في ملف متابعة رئيس جماعة أولاد مومنة بإقليم شيشاوة، المتابع في حالة اعتقال من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وذلك إلى غاية الخميس المقبل. وجاء تأجيل النظر في الملف المتابع فيه رئيس الجماعة المذكور، بناء على ملتمسأكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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