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بانوراما

إقبال على السمك بالسوق المركزي بالرباط

منذ 4 ساعات
أسعار تلهب جيوب الزبائن وتحرم أسرا من أطباق “الحوت” تعتبر محلات بيع السمك بالسوق المركزي بالرباط من بين أبرز الوجهات التي يقصدها سكان الرباط, لاقتناء أجود الأنواع وأكثرها طراوة. وتعرض يوميا كميات وفيرة من الأسماك التي تختلف أنواعها وأسعارها، كما يختار كل زبون ما يتماشى وقدرته الشرائية. وقال محمد، بائعأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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