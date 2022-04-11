fbpx
مجتمع

الهـدوء يعـود للأسـواق

منذ 4 ساعات
“هجوم” على المحلات التجارية في أول أيام الصيام والأسعار تعيد الأوضاع إلى طبيعتها عبد الواحد كنفاوي / تصوير (عبد اللطيف مفيق) عاينت «الصباح»، خلال الأيام الأولى من الصيام، إقبالا كبيرا على مختلف الأسواق، إذ عرفت إحدى المساحات التجارية الكبرى إقبالا كبيرا على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، مثلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة