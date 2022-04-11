مجتمع
الهـدوء يعـود للأسـواق
“هجوم” على المحلات التجارية في أول أيام الصيام والأسعار تعيد الأوضاع إلى طبيعتها عبد الواحد كنفاوي / تصوير (عبد اللطيف مفيق) عاينت «الصباح»، خلال الأيام الأولى من الصيام، إقبالا كبيرا على مختلف الأسواق، إذ عرفت إحدى المساحات التجارية الكبرى إقبالا كبيرا على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، مثلأكمل القراءة »
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