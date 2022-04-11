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حوادث

ضحك “البناية” ينتهي بجريمة قتل

منذ 4 ساعات
“تقشاب” تسبب في تلاسن وتبادل الإهانات وتوجيه المتهم طعنات للضحية تطورت لحظات “تقشاب” بين عاملي بناء بمشروع سكني ضواحي المحمدية إلى خلاف وتلاسن، واستفزاز قبل أن تنتهي بجريمة قتل بعد أن شعر المتهم باستفزاز ومس في كرامته، فانتقم من غريمه بتوجيه طعنات قاتلة بعد صلاة العشاء مباشرة. وأحالت عناصر الدركأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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