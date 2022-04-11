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بانوراما

كوتش:الجدية المفرطة دليل البحث عن المثالية

منذ 4 ساعات
وصف مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي لـ»الصباح» الشخصية المتميزة بالجدية المفرطة برغبتها نحو تحقيق المثالية والوصول إلى كمال مطلق. واعتبر العلوي الأمراني أن الجدية تعتبر في حد ذاتها صفة إيجابية إذا كانت في حدود معقولة، بينما إذا تطورت وأصبحت مفرطة فإنها تخرج عن سياقها الطبيعي. «إن منأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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