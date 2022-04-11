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حوادث

النصب باسم التوظيف يطيح بعسكري

منذ 4 ساعات
استعان بشركائه لتقديم عروض وهمية مقابل مبالغ وصلت في مجموعها 260 مليونا أطاحت مصالح الدرك الملكي بخنيفرة، أخيرا، بعصابة إجرامية خطيرة يتزعمها عسكري، تنشط في النصب والاحتيال على الحالمين بالوظيفة العمومية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن العصابة تتكون من أربعة جانحين، اختار أفرادها التربص بالشباب الذين يعانون البطالة لتقديم عروض وهمية،أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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