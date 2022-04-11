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مجتمع

تطبيق للتبرع بالدم

منذ 4 ساعات
أطلقت شركة “ديجيسيرف”، أحد فروع مجموعة “بي إم سي إي” البنكية، تطبيقا مبتكرا للتبرع بالدم، متوفرا في متاجر الهواتف الذكية تحت اسم “لينا” (leena). ويتعلق الأمر بتطبيق بسيط وسريع وفعال، الهدف الأساسي منه تشجيع المغاربة على التبرع بالدم وإنقاذ حياة العديد من الأشخاص، خاصة في رمضان، الذي يعرف انخفاضا ملحوظاأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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