fbpx
بانوراما

 نصائح ادهشور*

منذ 4 ساعات
سوء التغذية يسبب العياء تلعب المكونات الغذائية المستهلكة خلال رمضان، دورا مهما في ما يحدث داخل الجسم خلال فترة الصيام، خصوصا على مستوى خلايا الجهاز العصبي أو الدماغ تحديدا. وتمتلك بعض العناصر الغذائية، خصائص فيزيولوجية تعمل على تحفيز بعض التفاعلات الكيمياوية التي تحدث داخل الخلايا العصبية للدماغ والتي تؤثر بشكلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة