بانوراما
نصائح ادهشور*
سوء التغذية يسبب العياء تلعب المكونات الغذائية المستهلكة خلال رمضان، دورا مهما في ما يحدث داخل الجسم خلال فترة الصيام، خصوصا على مستوى خلايا الجهاز العصبي أو الدماغ تحديدا. وتمتلك بعض العناصر الغذائية، خصائص فيزيولوجية تعمل على تحفيز بعض التفاعلات الكيمياوية التي تحدث داخل الخلايا العصبية للدماغ والتي تؤثر بشكلأكمل القراءة »
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