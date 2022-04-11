الصباح الفني
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عمره 103 ويتزوج للمرة الثالثة تزوج معمر عراقي عمره 103 سنوات بمحافظة الديوانية، جنوبي العراق، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته. واحتضنت ناحية سومر، على بعد نحو 180 كيلومترا عن العاصمة بغداد، حفل زفاف مخيلف فرهود المنصوري، في حضور ذويه وأقربائه في القرية، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”. وقال ابن المعمر ويدعىأكمل القراءة »
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