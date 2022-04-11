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الصباح الفني

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منذ 4 ساعات
عمره‭ ‬103‭ ‬ويتزوج‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة تزوج‭ ‬معمر‭ ‬عراقي‭ ‬عمره‭ ‬103‭ ‬سنوات‭ ‬بمحافظة‭ ‬الديوانية،‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭. ‬واحتضنت‭ ‬ناحية‭ ‬سومر،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬مخيلف‭ ‬فرهود‭ ‬المنصوري،‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬ذويه‭ ‬وأقربائه‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬وفقا‭ ‬لـ‭”‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭”. ‬وقال‭ ‬ابن‭ ‬المعمر‭ ‬ويدعى‭أكمل القراءة »


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