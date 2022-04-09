وطنية
الحكم الذاتي يستنفر البرلمان الإسباني
دريوش: تصويت بوديموس والحزب الشعبي بدون أثر قانوني فجر موقف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، من قضية الصحراء المغربية، وتأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، صراعات داخل المشهد السياسي الإسباني، لتنتقل شظاياها إلى البرلمان. وفي الوقت الذي أشادت شخصيات سياسية بمبادرة سانشيز، والتي توجت بزيارة تاريخية إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا