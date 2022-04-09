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وطنية

الحكم الذاتي يستنفر البرلمان الإسباني

منذ يوم واحد
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks during a press conference following a Conference of Regional Presidents on the evolution of the Covid-19 pandemic, at the Spanish Senate in Madrid, on December 22, 2021. - Sanchez met via video with regional leaders to discuss ways to reduce the spread of the Omicron variant first identified in southern Africa late last month. Spain will reimpose a nationwide rule requiring the use of face masks outdoors, the government said on December 22, 2021, as the country grapples with a spike in Covid-19 infections. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
دريوش: تصويت بوديموس والحزب الشعبي بدون أثر قانوني فجر موقف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، من قضية الصحراء المغربية، وتأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، صراعات داخل المشهد السياسي الإسباني، لتنتقل شظاياها إلى البرلمان. وفي الوقت الذي أشادت شخصيات سياسية بمبادرة سانشيز، والتي توجت بزيارة تاريخية إلىأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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