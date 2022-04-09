الصباح الفني
مبادرة لتشجيع المبدعين البيضاويين
أطلقت جماعة البيضاء، من خلال شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” مبادرة “آث آرت” التي ستجري فعالياتها إلى غاية 20 ماي المقبل، موعد الإعلان عن الفائزين. وتستهدف هذه المبادرة المبدعين والمقاولين في مجال الثقافة، سواء كانوا يقطنون بالبيضاء، أو بيضاويين يعيشون في أماكن أخرى، أو مقيمين بالخارج، سواء كانواأكمل القراءة »
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