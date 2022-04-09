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الصباح الفني

مبادرة‭ ‬لتشجيع‭ ‬المبدعين‭ ‬البيضاويين

منذ يوم واحد
ملصق‭ ‬التظاهرة‭ (‬خاص‭)‬
أطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ “‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬للتراث‭” ‬مبادرة‭ “‬آث‭ ‬آرت‭” ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬فعالياتها‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬20‭ ‬ماي‭ ‬المقبل،‭ ‬موعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭.  ‬ وتستهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭  ‬المبدعين‭ ‬والمقاولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثقافة،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬يقطنون‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬أو‭ ‬بيضاويين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬مقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭أكمل القراءة »


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