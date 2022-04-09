وطنية
التلوث يقتل 15 مغربيا يوميا
ما تزال محاربة التلوث في المغرب مجرد “خضرة فوق الطعام”، بسبب غياب الوعي البيئي، الأمر الذي يهدد صحة المغاربة، ويجعلهم من أكثر الشعوب في المنطقة، المعرضة للتلوث، إلى درجة وصل فيها عدد ضحاياه 15 قتيلا يوميا. ويسبب تلوث الهواء بالمغرب أكثر من 5000 حالة وفاة سنويا، ويكبد الدولة ما يناهزأكمل القراءة »
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