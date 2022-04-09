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وطنية

التلوث‭ ‬يقتل‭ ‬15‭ ‬مغربيا‭ ‬يوميا‭ ‬

منذ يوم واحد
ما‭ ‬تزال‭ ‬محاربة‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬مجرد‭ “‬خضرة‭ ‬فوق‭ ‬الطعام‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬صحة‭ ‬المغاربة،‭ ‬ويجعلهم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬المعرضة‭ ‬للتلوث،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬ضحاياه‭ ‬15‭ ‬قتيلا‭ ‬يوميا‭.‬ ويسبب‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬بالمغرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا،‭ ‬ويكبد‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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