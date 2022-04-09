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الرياضة

أسود القاعة يهزمون الأرجنتين برباعية

منذ يوم واحد
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة فوزا مثيرا على نظيره الأرجنتيني بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس) بالقاعة المغطاة، التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وبسط أسود القاعة سيطرتهم على منافسهم، منذ انطلاقة المباراة، التي تابعها جمهور غفير، بالاعتماد على تنويعأكمل القراءة »


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