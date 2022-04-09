وطنية
بايتاس: غياب التمويل عرقل تنفيذ المخطط الإستراتيجي
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحديث عن تنفيذ مخطط المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية في ظل غلاء الأسعار أمر صعب. وأكد الوزير، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن الحكومة بدأت في الاشتغال على مخطط المخزون منذ أواخر أكتوبر، لأن وضعيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا