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وطنية

بايتاس: غياب التمويل عرقل تنفيذ المخطط الإستراتيجي

منذ يوم واحد
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحديث عن تنفيذ مخطط المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية في ظل غلاء الأسعار أمر صعب. وأكد الوزير، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن الحكومة بدأت في الاشتغال على مخطط المخزون منذ أواخر أكتوبر، لأن وضعيةأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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