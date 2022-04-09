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ملف الصباح

موظفون‭ ‬صائمون‭ ‬عن‭ ‬العمل

منذ يوم واحد
تراجع‭ ‬وقت‭ ‬العمل‭ ‬بـ‭ ‬47‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭            (‬خاص‭)‬
الصوم‭ ‬وقلة‭ ‬النوم‭ ‬يؤثران‭ ‬على‭ ‬أدائهم والمردودية‭ ‬تتراجع‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النساء يكفي‭ ‬زيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬الصيام‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬داخل‭ ‬جل‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاستثناءات‭. ‬ويسجل‭ ‬تأخر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬الالتحاق‭ ‬صباحا‭ ‬بمقرات‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المصالح‭ ‬لا‭أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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