ملف الصباح
موظفون صائمون عن العمل
الصوم وقلة النوم يؤثران على أدائهم والمردودية تتراجع لدى الرجال أكثر من النساء يكفي زيارة عدد من الإدارات العمومية للتأكد من تأثيرات الصيام على أداء الموظفين وسير العمل بشكل عام داخل جل المؤسسات، مع التأكيد على بعض الاستثناءات. ويسجل تأخر في ساعة الالتحاق صباحا بمقرات العمل، إذ هناك بعض المصالح لاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا