الرياضة
بنحليب يثير الجدل بليبيا
عاد محمود بنحليب، لإثارة الجدل، في تجربته الجديدة مع نادي أهلي بنغازي الليبي. وحسب تقارير إعلامية ليبية، فإن المهاجم السابق للرجاء، يغيب منذ فترة عن تداريب فريقه، وعاد إلى المغرب مباشرة بعد نهاية المباراة الماضية في الدوري المحلي. وتوقعت المصادر نفسها أن تشهد العلاقة بين الطرفين توترا في المرحلة المقبلة،أكمل القراءة »
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