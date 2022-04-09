الرياضة
3 سنوات لمسيرين عقدوا جمعا غير قانوني
لجنة الأخلاقيات اتهمتهم بإحداث هيأة خارج القانون أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أحكامها في ما يسمى بقضية جمعية عصبة عبدة لكرة القدم. وأصدرت اللجنة قرارات بالتوقيف لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق أربعة مسيرين هم محمد كاوي، رئيس فريق راسينغ آسفي، ومحمدأكمل القراءة »
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