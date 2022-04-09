الرياضة
أزمة شباب الحسيمة تتفاقم
الفريق كان على وشك تقديم اعتذار كاد شباب الريف الحسيمي لكرة القدم أن يقدم اعتذارا في مباراته أمام الاتحاد الرياضي السلاوي التي جمعت الفريقين، أول أمس (الخميس)، لحساب مؤجل الجولة العاشرة من بطولة القسم الأول هواة. ورفض لاعبو الفريق ركوب الحافلة التي أقلتهم إلى مدينة سلا، بأمتعتهم الرياضية إلى ملعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا