الرياضة
آسفي يحيي فريقه النسوي
بادر المكتب المسير لأولمبيك آسفي إلى إحداث فريق نسوي لكرة القدم سيتم إشراكه في منافسات البطولة الجهوية لعصبة مراكش آسفي في وقت لاحق. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مسؤولي الفريق العبدي كلفوا المؤطر والإداري جواد المليح بمهمة الإشراف على هذا الفريق، وتم تعيين مصطفى الشوشان مدربا له. ويخوض هذاأكمل القراءة »
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