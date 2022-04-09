الصباح الفني
لقطات
25 ألف دولار لاستنساخ قطة أنفقت أمريكية 25 ألف دولار لاستنساخ قطتها النافقة تشاي، اعتقادا منها أنها رفيقة روحها. وقالت كيلي أندرسون، 32 عاما، من ولاية تكساس الأمريكية إنها كانت في حالة ذهول عندما نفقت قطتها الأليفة تشاي عندما كانت تبلغ من العمر 5 أعوام في 2017. ووصفت أندرسون،أكمل القراءة »
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