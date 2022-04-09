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الصباح الفني

لقطات

منذ يوم واحد
25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لاستنساخ‭ ‬قطة أنفقت‭ ‬أمريكية‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لاستنساخ‭ ‬قطتها‭ ‬النافقة‭ ‬تشاي،‭ ‬اعتقادا‭ ‬منها‭ ‬أنها‭ ‬رفيقة‭ ‬روحها‭. ‬وقالت‭ ‬كيلي‭ ‬أندرسون،‭ ‬32‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ذهول‭ ‬عندما‭ ‬نفقت‭ ‬قطتها‭ ‬الأليفة‭ ‬تشاي‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬ ووصفت‭ ‬أندرسون،‭أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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