fbpx
الرياضة

الأسود يواجهون البرازيل في يونيو

منذ يوم واحد
اتفاق لإجراء المباراة بالمغرب أو خارجه وأخرى مرتقبة أمام منتخبات عالمية كشفت مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مبدئي حول تنظيم مباراة إعدادية تجمع المنتخب الوطني بنظيره البرازيلي في يونيو المقبل، في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة