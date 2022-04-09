الرياضة
الأسود يواجهون البرازيل في يونيو
اتفاق لإجراء المباراة بالمغرب أو خارجه وأخرى مرتقبة أمام منتخبات عالمية كشفت مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مبدئي حول تنظيم مباراة إعدادية تجمع المنتخب الوطني بنظيره البرازيلي في يونيو المقبل، في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا