الرياضة
المنتخب النسوي يكتسح غامبيا
بيدروس شرع في الاستعدادات الأخيرة للنهائيات اكتسح المنتخب الوطني النسوي نظيره الغامبي بستة أهداف لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بالمغرب في يوليوز المقبل. وتمكن المنتخب النسوي من افتتاح التسجيل في هذه المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولايأكمل القراءة »
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