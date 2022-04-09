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الرياضة

المنتخب النسوي يكتسح غامبيا

منذ يوم واحد
بيدروس شرع في الاستعدادات الأخيرة للنهائيات اكتسح المنتخب الوطني النسوي نظيره الغامبي بستة أهداف لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بالمغرب في يوليوز المقبل. وتمكن المنتخب النسوي من افتتاح التسجيل في هذه المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولايأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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