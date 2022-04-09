fbpx
الرياضة

محللون جزائريون يصفعون تبون

منذ يوم واحد
Abdelmadjid Tebboune speaks during a press conference in the capital Algiers on November 9, 2019. - Five candidates, including two former prime ministers under deposed president Abdelaziz Bouteflika, have been selected to run in Algeria's December presidential poll, the country's consitutional council confirmed. Tebboune, 73, was a senior civil servant and served as Bouteflika's communications minister when he came to power in 1999. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)
نوهوا بكرم المغاربة في برنامج تلفزيوني وبن الشيخ: المغرب والجزائر شعب واحد صفع محللون جزائريون عبد المجيد تبون، رئيس دولة الجزائر، عندما أثنوا على حسن ضيافة المغاربة لأشقائهم الجزائريين، خلال المباراة، التي جمعت الرجاء الرياضي بوفاق سطيف الجزائري، السبت الماضي، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب الجولة الأخيرة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة