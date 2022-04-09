الرياضة
محللون جزائريون يصفعون تبون
نوهوا بكرم المغاربة في برنامج تلفزيوني وبن الشيخ: المغرب والجزائر شعب واحد صفع محللون جزائريون عبد المجيد تبون، رئيس دولة الجزائر، عندما أثنوا على حسن ضيافة المغاربة لأشقائهم الجزائريين، خلال المباراة، التي جمعت الرجاء الرياضي بوفاق سطيف الجزائري، السبت الماضي، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب الجولة الأخيرة منأكمل القراءة »
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