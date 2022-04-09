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بانوراما

الإشهار الخفي… ضربة معلم

منذ يوم واحد
الأنترنت… كيف تربح المليون (الحلقة الأخيرة) لا يختلف اثنان أن عالم الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحا مجالا مهما وخصبا لجني الأموال السهلة. ولعل انتشار ظاهرة «يوتوب» في المغرب في السنوات الأخيرة أفضل دليل على ذلك، رغم أن الموقع العالمي ليس الوحيد الذي يتيح الفرصة للحصول على المال والربح من الأنترنت،أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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