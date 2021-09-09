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وطنية

نداء العقل المغاربي لوقف التصعيد

منذ ساعة واحدة
كسر مثقفون وفاعلون في المجتمع المدني بالبلدان المغاربية الصمت تجاه حالة التصعيد التي دخلت فيها العلاقات بين المغرب والجزائر، بعد القرار المفاجئ لحكام الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، في رد على سياسة اليد الممدودة التي تقدم بها ملك المغرب. واختار كتاب ونشطاء في المجتمع المدني، إصدار «نداء العقل» الخروج منأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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