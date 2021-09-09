الأولى
الطريق إلى المشور السعيد
“بيجيدي” مهدد بفقدان ريادته و”البام” يريد الثأر لنفسه والأحرار قادمون يتسابق الأمناء العامون لثلاثة أحزاب، على قيادة الحكومة المقبلة، وهم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي يسعى إلى إجهاض حلم العدالة والتنمية، في الفوز بولاية ثالثة، فيما يريد سعد الدين العثماني، أمين عام “بيجيدي”، إثبات ذاته من خلال تكرارأكمل القراءة »
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