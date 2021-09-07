إقليم تاونات: عدد الناخبين المسجلين 323 ألف و569

بلغ عدد الناخبين المسجلين في أفق انتخابات 8 شتنبر بإقليم تاونات 323 ألف و569 ناخبا، ينتظر أن يدلوا بأصواتهم في الاقتراع التشريعي والجهوي والجماعي.

وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين، فقد بلغ عدد المقاعد المتبارى عليها 6 مقاعد، 3 بالدائرة التشريعية المحلية تاونات تيسة و3 بدائرة القرية غفساي.

وتتبارى في هذا الانتخاب 19 لائحة ترشيح، 12 بتاونات تيسة و7 بالقرية غفساي، بينما بلغ مجموع عدد المرشحين 57، منهم 36 بتاونات تيسة و21 بالقرية غفساي.

وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية، فيتعلق الأمر بتنافس حول 10 مقاعد، بين 22 لائحة، بينما بلغ عدد المرشحين 220.

وبالنسبة لمجالس الجماعات، بلغ عدد المقاعد 1072، منها 245 مقعدا مخصصا للنساء، وترشح لها 3252 مرشحا.

وعلى صعيد انتخاب أعضاء مجالس الجهات، بلغ عدد المقاعد 10 ، ولوائح الترشيح 8 وعدد المرشحين 80 منهم 32 مرشحة.