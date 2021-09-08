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بيغاسوس… أدلة تورط الشرطة الألمانية
اقتنت برنامج التجسس الإسرائيلي في 2017 ووزارة الداخلية تسترت عن الموضوع كشفت وسائل إعلام ألمانية، أمس (الثلاثاء)، تورط الشرطة الفدرالية الألمانية في قضية “بيغاسوس”، بعد انعقاد جلسة استماع برلمانية حول اقتنائها لبرنامج التجسس الإسرائيلي بشكل سري، بغرض مراقبة المشتبه فيهم في القضايا التي تتولاها. وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عنأكمل القراءة »
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