حوادث
تفكيك شبكة لتزوير الأوراق المالية
تعتمد على مقهى للأنترنت لطباعة أوراق 200 درهم وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، أول أمس (الأحد) بشبكة إجرامية خطيرة، متخصصة في تزوير الأوراق المالية ذات العملة الوطنية وترويجها في السوق. وحسب مصادر «الصباح»، فإن تفكيك الشبكة يأتي بعد تمكن المصالح الأمنية منأكمل القراءة »
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