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لعميم… أجودان سابق يدخل الانتخابات
حميد لعميم، مساعد أول سابق بجهاز الدرك الملكي، أفنى ما يزيد عن عقدين ونصف من العمل في صفوف الدرك الملكي، بعد تخرجه من معهد التدريب بابن جرير في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، آخرها قائد فرقة كوكبة الدراجات النارية بالقيادة الجهوية للقنيطرة. حصل لعميم على التقاعد قبل أربع سنوات ليختارأكمل القراءة »
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