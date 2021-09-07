حوادث
إيقاف متزوجة وعشيقها بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، الأسبوع الماضي، من إيقاف متزوجة رفقة عشيقها المتزوج، وإيداعهما السجن المحلي بآسفي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن زوجة المتهم وضعت شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، تؤكد من خلالها أن زوجها على علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة. وتابعت المشتكية أن الزوج هجرها منذ مدةأكمل القراءة »
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