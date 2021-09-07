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أروهال … مرشحة بدائرة ذكورية
اختارت هيآت حزب التقدم والاشتراكية الشاعرة والإعلامية والصحافية خديجة أروهال، الوجه النسائي الاستثنائي، الذي أثث ويؤثث، منذ سنوات الساحة الإعلامية والثقافية والسياسية بسوس، عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، والكاتبة الإقليمية بتيزنيت، لقيادة الحزب في الانتخابات التشريعية 2021 بدائرة تيزنيت، لمنافسة الذكور. تمكنت بانخراطها المتعدد الأوجه، في السياسة والصحافة والإعلام والثقافةأكمل القراءة »
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