حجز أطنان من أحشاء المواشي المعدة لصناعة النقانق ببركان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة الترابة الوطني، صباح اليوم الاثنين، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية داخل وحدة صناعية بضواحي بركان.

وجرى تنفيذ هذه العملية التي تروم حفظ الصحة العامة داخل وحدة صناعية بمنطقة “مداغ” التي

تبعد بحوالي 11 كيلومتر عن بركان في اتجاه السعيدية، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن

حجز العشرات من البراميل التي تحتوي على حوالي 30 طن من أحشاء المواشي المستعملة في صناعة وتحضير

النقانق، مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط المدة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الغذائية، فضلا

عن ضبط معدات ومواد أولدة تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هده المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الصعيد

الوطني.

ويجري حاليا إخضاع مالك هده الوحدة الصناعية، وجميع العاملين فيها، لإجراءات. البحث القضائي

الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هده المواد المضرة أو

التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، بينما تتو اصل عمليات التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة

الصحدة للمنتجات الغذائية والسلطات العمومية المختصة من أجل رصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المرتكبة.