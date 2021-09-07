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“فيرمونت” يفتح أبوابه بـ”تاغازوت”
افتتح فندق “فيرمونت”، أخيرا، أبوابه، في قلب منطقة “تاغازوت”، بجهة سوس ماسة، المعروفة بموقعها الاستثنائي وشواطئها الذهبية الجميلة ومياهها الصافية وبأفضل منظر لشروق الشمس. يبعد المنتجع عن أكادير ب17 كيلومترا فقط، وهو يمتد على مساحة 18 هكتارا، ويضم ما مجموعه 146 غرفة وأجنحة وفيلات، كلها تطل على المحيط الأطلسي. كماأكمل القراءة »
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