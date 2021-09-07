أسواق
“اللي بغيتو”… خدمات رقمية مبتكرة
المنصة الجديدة تخول الاستفادة من عروض السفر والسياحة والبيع والحجز بأسعار استثنائية أطلقت المنصة الرقمية “اللي بغيتو”، خدمتها الجديدة “”Libghitout.ma، التي تخول لمستعمليها الاستفادة من باقة متنوعة من العروض الخاصة بالسفر والسياحة والبيع الخاص والتخفيضات المميزة وتذاكر الحفلات والمعارض وأنشطة الرفاهية والترفيه، بأسعار استثنائية، على مدار السنة بأكملها، وفي أيأكمل القراءة »
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