ملف عـــــــدالة
وجـه آخـر للجريمـة بطنجـة
ضباط مزورون لابتزاز تاجر مخدرات وانتحال صفة دركي للنصب على مواطنين تعددت في السنوات الأخيرة بطنجة، ظاهرة جرائم انتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال والسرقة، ويقوم بتنفيذها أشخاص خارجون عن القانون، يتقمصون شخصية مسؤولين في الأمن والدرك والجمارك أو أقارب شخصيات نافذة، ويعدون سيناريوهات محكمة للإطاحة بضحاياهم من عامة الناس أوأكمل القراءة »
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